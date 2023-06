Braunbär in NÖ gesichtet: Lkw-Fahrer sah Jungtier am Straßenrand

Seit Anfang Juni machen Meldungen über diverse Sichtungen eines jungen Bären im südlichen Niederösterreich die Runde. Nun soll es einen ersten Videobeweis von dem Braunbären geben, der am sogenannten „Hals“ im Piestingtal bei Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt) einem Lkw-Chauffeur vor das Fahrzeug gelaufen sein soll. Bezirksjägermeister Werner Spinka bestätigt, dass ein Bär in den vergangenen Tagen mehrmals in der Region gesichtet wurde, zuletzt am vergangenen Wochenende von einer Frau im Bereich von Feichtenbach in der Nähe des bekannten Schutzhauses Waxeneck.

Wie die NÖN online berichtet, soll ein LKW-Fahrer das Video gemacht haben. Laut letzten Meldungen könnte die Aufnahme auf der Passhöhe am „Hals“, der das Triestingtal bei Pottenstein mit dem Piestingtal bei Pernitz verbindet, aus seinem Führerhaus heraus entstanden sein.

Der KURIER hat am Montag den zuständigen Hegeringleiter Michael Wanzenböck erreicht, der sich an Ort und Stelle selbst vergewissern möchte, ob die Aufnahmen mit der Örtlichkeit an der Straße in Einklang zu bringen sind. Auch der Wolfs- und Bärenbeauftragte, Aldin Selimovic, wurde über die Sichtung und das Video bereits in Kenntnis gesetzt.