Der Fasching ist heuer abgesagt

Auch fast alle Faschingsumzüge fallen heuer aus. Weder wird in Salzburg verkleidet durch die Straßen gezogen, noch finden die Narrenabende in Dornbirn statt. Bei den Oberländer Fastnachten in Tirol hätten eigentlich fünf Umzüge über die Bühne gehen sollen. Nun wird aber auch dort alles still stehen.

Im Burgenland sind sowohl der Jahrmarkt der Narren in Oberwart als auch das Güssinger Faschingskabarett abgesagt. Und auch in Oberösterreich finden weder der Stockenball in Obertraun noch das Fetzenverbrennen mit Brieftaschlwechsel in Ebensee statt.

In der Steiermark hat man entschieden, die Straßer Faschingssitzungen auf April zu verschieben. Egal ob Faschingssitzungen, -umzüge oder die Ballsaison: Im nächsten Jahr soll der Eventkalender wieder prall gefüllt sein.

Hoffentlich.