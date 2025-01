Der Fall Leon: Vater bricht sein Schweigen und schreibt ein Buch

Was folgt, ist einer der rätselhaftesten Kriminalfälle der vergangenen Jahre in Österreich. Apler wird festgenommen, verbringt 522 Tage in Untersuchungshaft und wird im August des Vorjahres vom Vorwurf, seinen eigenen Sohn getötet zu haben, freigesprochen .

Was in dieser Nacht tatsächlich passiert ist, ist noch immer unklar. Leon litt an einem Gendefekt, konnte nicht sprechen, benötigte viel Aufmerksamkeit. Auch in dieser Nacht war er unruhig. Apler stand mitten in der Nacht auf, fuhr mit ihm zur Ache und ging dort mit ihm spazieren. Er sei überfordert gewesen, vermuteten die Ermittler später. Apler habe seinen Sohn "von seiner unheilbaren Krankheit erlösen wollen", steht in einem Amtsvermerk.