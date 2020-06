Der Ärger der Messemanager: "Uns fehlt die Lobby"

In den meisten Bereichen der Freizeitwirtschaft, des Tourismus und des Handels wurden die Corona-Einschränkungen bereits massiv gelockert. Bei den Messeveranstaltern im Land liegen jedoch die Nerven blank: Sie fordern jene gesetzlichen Rahmenbedingungen ein, die für die Organisation von Messen oder Gewerbeschauen im Herbst nötig sind. Doch die Betroffenen beklagen, bisher ungehört geblieben zu sein.

„Das wird schön langsam existenzbedrohend. Uns so zu ignorieren, ist skandalös“, beklagt Werner Roher, Messedirektor in der Stadtgemeinde Wieselburg in Niederösterreich. Oliver-John Perry, Sprecher der Reed Exhibition Österreich, die die Messe Wien betreibt und genauso in Salzburg große Wirtschaftsschauen veranstaltet, mache es „fassungslos, einfach nicht am Radar der Regierung zu sein“.

Tausende Jobs betroffen

Dabei seien die rund 150 Messen, die es in Österreich gibt, nicht nur selbst wertvolle Arbeitgeber. Denn auch 25.000 Aussteller und 200 direkte Dienstleister vom Caterer bis zum Ausstatter hingen mit Tausenden Jobs in der Luft.