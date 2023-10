Wegen mehrerer Demos: Wiener Innenstadt am Samstagnachmittag lahmgelegt

Mehrere Demonstrationen und die dafür eingerichteten zeitweiligen Straßensperren haben am Samstagnachmittag teils erhebliche Verzögerungen in Wien verursacht. Laut ÖAMTC standen die Kolonnen auf dem Inneren Gürtel von der A23 (Südosttangente) bis zur Prinz-Eugen-Straße und am Äußeren Gürtel von der Eichenstraße bis zur Prinz-Eugen-Straße still.

Weitere Staupunkte waren Rechte Wienzeile, Schüttelstraße, Untere Donaustraße, Roßauer Lände und Ringstraße.

Die Kundgebungen und damit auch die Verkehrsbehinderungen dürften noch bis in den Abend hinein dauern. Der ÖAMTC empfahl, bei Fahrten in die Innenstadt auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.