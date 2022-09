Demonstration für Erhalt der Feistritztalbahn in der Oststeiermark

Seit 1911 gehören ihr Pfeifen und die Rauchschwaden zur Region: Die Feistritztalbahn - einst für Industrie und Personenverkehr, jüngst als Touristenattraktion in Betrieb - steht vor einer ungewissen Zukunft. Unterschiedliche Konzepte für die Bahn liegen am Tisch, von einer umweltfreundlicheren Antriebstechnik bis hin zur Demontage der Schmalspurschienen zugunsten eines Radweglückenschlusses. Am Samstag haben 150 bis 200 Menschen für den Erhalt der Bahn demonstriert.

Die überparteiliche Aktion sollte die Aufmerksamkeit der Bevölkerung erregen, sagte Patrik Ehnsperg, Sprecher der Interessensgemeinschaft-Feistritztalbahn, im APA-Gespräch nach der Demonstration. Die Züge seien am Samstag voll gewesen, der Zuspruch über die Region hinaus sei groß, meinte er. „Die Eisenbahn wird nicht sterben“, ist er überzeugt. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter fordern dringend einen „runden Tisch“. An dem sollen sich Vereine, Befürworter und Politik zusammensetzen, um über die Zukunft der Bahn zu sprechen, denn es gehe um deren Existenz.

Strecke zugewachsen

Die Corona-Pandemie habe dem Bahnbetrieb zwischen Weiz und Birkfeld zugesetzt. Rund zwei Jahre lang seien die Dampfloks nicht gefahren, die Strecke ist teilweise zugewachsen, Unwetter haben Bäume auf die Gleise geworfen und an manchen Stellen sind die Gleise von Schneepflügen beschädigt worden. In Weiz fehlen nach Bauarbeiten auch noch rund 300 Meter Schienen, um dort zum Bahnhof zu gelangen. Insgesamt ist die Gleisanlage etwa 24 Kilometer lang. Früher sind um die 20.000 Eisenbahn-Fans und andere Touristen mit der nostalgischen Bahn mitgefahren. Die Anziehungskraft wolle man wieder erreichen und sogar verstärken, um Nächtigungen für die sterbende Gastronomie in die Region zu bringen.