Demo: Yoga-Lehrer rebellieren gegen neue Corona-Auflagen

Ruhe und Entspannung tun in einer sich zuspitzenden Pandemielage mehr Not denn je. Und genau das ist – neben körperlicher Ertüchtigung – das, was tausende Österreicher beim Trendsport Yoga suchen und finden.

Doch den Yoga-Lehrern kommt die innere Ruhe zunehmend abhanden. Sie bangen nach den erneut verschärften Covid-19-Auflagen um ihre wirtschaftliche Existenz. Vergangene Woche hat der Bund mit seiner Verordnung die erlaubte Zahl an Kursteilnehmern erneut beschränkt – von zuvor ohnehin nur noch zehn auf sechs.