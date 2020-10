Füße hoch, Entspannung an: Das sind die besten Wellnesshotels

Die Covid-19-Pandemie stellte die Wellnesshoteltester vor neue Herausforderungen. Durch die Ausgangssperren im Frühling konnte ein Teil der geplanten Checks erst im Sommer stattfinden – „doch da war die Auslastung in den Hotels so hoch, dass wir für unsere Tester fast keine Zimmer mehr bekommen haben“, sagt Christian Werner, Herausgeber des unabhängigen Relax Guide, der heute zum 22. Mal erscheint. In letzter Minute konnten die 1.108 Wellness- und Gesundheitshotels dann doch noch begutachtet werden. Die besten Häuser, heuer 245, wurden mit zwei bis vier Lilien, dem Branchengütesiegel, bedacht.