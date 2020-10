Sauna-Knigge: Was Sie beim nächsten Wellnessurlaub erwartet

In den Ruheräumen muss ein Zwei-Meter-Abstand zu „Zimmer-fremden“ Hotelgästen eingehalten werden. Grundsätzlich herrscht in Wellnessbereichen (außer bei Körperbehandlungen) keine Maskenpflicht – sehr wohl aber beim Betreten der Hotels und Hotelrestaurants. An den Tischen dürfen maximal zehn Personen Platz nehmen.

Aktuell rüsten sich die Hotels für die kalten Monate, damit Gäste so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft verbringen können. So werden etwa beim Einchecken Decken ausgeteilt, die der Gast für den ganzen Aufenthalt behalten kann.