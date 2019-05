Deal um Oetker-Villa in Kitzbühel: Kritik am Bürgermeister

Der Bezirk Kitzbühel ist bei Verkäufen von Häusern 2018 der teuerste in ganz Österreich gewesen. Die Preise lagen im Schnitt bei 1,4 Millionen Euro. Immobilien-Geschäfte in der Stadt selbst bewegen sich da regelmäßig in noch einmal anderen Dimensionen.

Jüngstes Beispiel: 2014 erwarb der deutsche Milliardär Richard Oetker ein abbruchreifes Haus samt großem Grundstück nahe des Schwarzsees um 2,9 Millionen Euro. Nun hat er, wie berichtet, den seither errichteten Neubau samt Inventar um 10,25 Millionen Euro an einen Hamburger Unternehmer verkauft.