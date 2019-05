Verkauf von Oetker-Villa ist neuer Zündstoff in teurem Kitzbühel

Eine in den 1990er-Jahren in Tirol eingeführte 8-Prozent-Grenze an Freizeitwohnsitzen je Gemeinde kam für Kitzbühel bereits zu spät. Hier sind 18 Prozent aller Wohnsitze legal Freizeitwohnsitze. Die Dunkelziffer an illegalen Zweitwohnsitzen ist laut Experten vermutlich groß.