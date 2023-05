Dauerregen und Kälte ade: Der Frühsommer bahnt sich an

"Mairegen bringt Segen" - glaubt man dieser alten Bauernregel, dann dürfte der heimischen Landwirtschaft heuer eine gute Ernte bevorstehen. Denn wie schon der April, der als trübster seit mehr als 50 Jahren in die Geschichte einging, ist auch der bisherige Mai zu nass und auch zu kalt.

Daran dürfte sich auch in der zweiten Maihälfte nichts ändern: In den nächsten Tagen sorgen Tiefs von Italien bis nach Polen für viel Regen und deutlich unterkühltes Wetter, wie der Wetterdienst Ubimet am Sonntag prognostiziert.

Sonne zeigt sich vereinzelt

Als letzte der Eisheiligen wird die "nasse Sophie" ihrem Namen zu Beginn des Montags alle Ehre machen. Von Vorarlberg bis nach Oberösterreich werden einige Regenschauer durchziehen, vor allem im Berg- und Hügelland sollte man sich darauf einstellen. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung jedoch örtlich auf und bis zum Abend dürfte sich die Sonne zwischen dichten Wolken und Regenschauern in allen Landesteilen zeigen.

Der Wind dreht auf West und weht im Donauraum mäßig bis lebhaft. Dabei ist mit Temperaturen zwischen 13 und 21 Grad zu rechnen.

