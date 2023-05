Die „Kühl-Heiligen“ lassen den Muttertag ins Wasser fallen

Und damit fällt auch der Muttertag am morgigen Sonntag ins Wasser. „Die schlechtesten Bedingungen herrschen im äußersten Osten des Landes. In der Südsteiermark, dem Burgenland und dem östlichen Flachland in Niederösterreich ist nur mit wenig Sonne und ganztags auch mit Regen zu rechnen“, sagt Zimmermann.

Westen: Sonne am Vormittag

Ein Muttertagsspaziergang im Sonnenschein könnte sich hingegen am ehesten am Vormittag im Westen des Landes ausgehen. „Aber auch in den Alpen ist am Nachmittag mit Regen und Gewittern zu rechnen.“

Während sich in Liezen oder Innsbruck sogar bis zu 18 Grad ausgehen könnten, bleibt es im Rest des Landes aber kühl. Anders als in den letzten drei Jahren, wo die Temperaturen 2021 sogar auf bis zu 27 Grad kletterten, erwartet uns heuer also ein ungemütlicher Muttertag.