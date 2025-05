Das Wochenende wird ein "Warm-up" für die Stausaison

„Für einen Kurztrip nach Italien oder Kroatien schaut es aber schon ganz gut aus, je weiter in den Süden, umso besser“, sagt Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet auf Nachfrage. Richtung Wochenende sollen die Temperaturen in den beliebten Mittelmeerurlaubsländern an den Küsten zwischen 24 und 29 Grad liegen.

Mit ganz großen Staus rechnet Harald Lasser von der ÖAMTC-Mobilitätsinformation dieses Wochenende noch nicht, da nächste Woche bereits Pfingsten ansteht und damit am Samstag „traditionell einer der heftigsten Reisetage des Jahres “ – vor allem, weil in den großen deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg zweiwöchige Ferien starten.

Wenn das voraussichtlich schlechte Feiertagswetter in Österreich vielleicht die Lust auf Süden ankurbelt, so dürfte „der Ausflugsverkehr weitestgehend ausfallen “ – etwa Richtung Wachau oder Salzkammergut .

Eine dieser wetterabhängigen Veranstaltungen ab Donnerstag ist das Narzissenfest mit dem dem Höhepunkt Bootskorso am Altausseer See am Sonntag: Es zieht jährlich bis zu 20.000 Leute an und hat viele Tagesgäste, die Regen oft nicht so prickelnd finden.

Die Teilnehmer und Fans des Erzbergrodeos sind ebenfalls zwischen 29. Mai und 1. Juni unterwegs: Bis zu 50.000 Enduro-Fahrer und Gäste sind dann in Eisenerz.

Mit regem Passagieraufkommen rechnen indes die ÖBB - an diesem Wochenende und dem kommenden Pfingstwochenende. Das Platzangebot wird jeweils um insgesamt mehr als 18.300 Sitzplätze erhöht.