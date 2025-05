Das Ausseerland blüht wieder auf: Doch reichen die Narzissen heuer?

Es brauchte Plan B in Reserve beziehungsweise Margeriten und Klee als möglichen Ersatz. Sogar Nelken wurden bestellt.

Im Vorjahr bangten die Organisatoren des Narzissenfestes : 2024 war es bereits im April so warm, dass ein Teil der Narzissen schon vor der Blüte stand - bis zur Veranstaltung Ende Mai war da ein Teil schon wieder abgeblüht.

"Wir haben nicht so viele Narzissen zur Verfügung gehabt wie gewohnt, aber doch mehr, als wir befürchtet hatten", erinnert sich Rudolf Grill , Obmann des Narzissenfestes. Doch wie sieht es heuer aus? Keine zwei Wochen mehr und das Fest geht über die Bühne.

Doch nach der Aprilwärme kam der - in dem Fall - erhoffte Kälteeinbruch noch rechtzeitig genug, um vorschnelle Narzissen im Wachstum einzubremsen: Die Blumen vor allem in höheren Lagen reichten dann noch aus, um die Figuren des 64. Narzissenfest großteils mit den gewohnten Blüten gestalten zu können.

Heuer braucht es keine Nelken, Klee und Margeriten. "Das Frühjahr war zwar auch warm, im Tal sind die Blumen bereits verblüht", beschreibt Grill. Aber in mittleren und hohen Lagen dürften die Narzissen durch das derzeit kühle Wetter gerade recht zur Veranstaltung in Form kommen. "Zum heurigen Fest haben wir also ausreichend Blüten", versichert Grill.

© APA/BARBARA GINDL An die 100.000 Blüten braucht es pro Figur © APA/BARBARA GINDL Die Figuren werden meist erst am Tag vor dem Korso gesteckt © APA/BARBARA GINDL Die Hoheiten regieren ein Jahr lang © APA/BARBARA GINDL Hunderte Freiwillige helfen mit

Rund 30 Figuren sind durchschnittlich bei der Veranstaltung zu sehen, die am 28. Mai beginnt, Höhepunkt ist der Bootskorso am Sonntag, 1. Juni, auf dem Altausseer See. Je nach Wetter kommen bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher, zuletzt waren es bei durchwachsenen Temperaturen im Vorjahr 15.000.

Was Sie beim 65. Narzissenfest erwartet Auszüge aus dem diesjährigen Programm: 28. Mai Um 10 Uhr beginnt eine (geführte) Wanderung durch die Narzissenwiesen (10 Euro pro Person). 29. Mai 10.30 Uhr Start des Narzissenlaufs um den Altausseer See.

19 Uhr Krönungsabend der Narzissenhoheiten & Eröffnung des Narzissenfests im Kur- & Congresshaus Bad Aussee 30. Mai 10 & 14 Uhr: Narzissenpflücken mit Gästen, Treffpunkt: Stadtfeuerwehr Bad Aussee.

ab 19 Uhr: Narzissennacht in Bad Aussee, Stadtzentrum wird zur Fußgängerzone, die Geschäfte sind bis 21 Uhr geöffnet. 31. Mai ab 8 Uhr: Oldtimertreffen in Bad Aussee Treffpunkt Parkplatz P 3; ab14 Uhr Oldtimerfahrt mit Präsentation der Oldtimer am Kurhausplatz.

16 & 19.30 Uhr: Mode Show „abstracht“. 1.Juni ab 9 Uhr: Narzissenkorso in Altaussee.

14 Uhr: Bootskorso auf dem Altausseer See. Tageskarte 19 Euro (Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr gratis)

Alljährlich werden Millionen von Blüten zu kunstvollen Figuren gesteckt, durchschnittlich sind das rund 100.000 Blumen pro Figur. Gepflückt werden sie erst knapp vor dem Fest, meist am Donnerstag, gesteckt erst am Samstag, ehe es Sonntag zu Präsentation und Korso geht. Hunderte Freiwillige machen mit, vom Blumen pflücken bis zum Stecken der Figuren. Es braucht auch beim Kühlen Geschick Frisch gehalten werden die Blumen in kühleren Räumen, Waschküchen etwa. Aber zu kalt darf es auch wieder nicht sein, dann würden die Blüten in der Wärme draußen rasch eine nicht so hübsches braune Farbe annehmen.

Heuer feiert die Veranstaltung zudem einen halbrunden Geburtstag, den 65. Erstmals fand das Narzissenfest 1960 in Bad Aussee statt, nachdem in den 1950er Jahren ein ähnliches Fest in Mariazell an den Kosten scheiterte.