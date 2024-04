Narzissenfest (fast) ohne Narzissen? Was dem Ausseerland blüht

Das betrifft speziell die Wiesen in niedrigen Lagen im Ausseerland. Bei Organisatoren sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde es also Zeit, Plan B auszutüfteln, denn eine Absage kommt nicht in Frage.

Diese Mengen sind tatsächlich beachtlich. Für eine durchschnittliche Figur werden 100 Kübel voll Narzissen benötigt, also rund 100.000 Stück. Und die müsse man auch erst einmal pflücken, rechnet Grill vor: Geübte schafften 1.000 Narzissen pro Stunde. "Du brauchst also für eine Figur 100 Stunden Zeit zum Pflücken oder sehr viele Helfer."

(K)Ein Schock für die Blüten

Gepflückt wird meist am Donnerstag vor dem Fest, dessen Höhepunkt heuer am Sonntag (2. Juni) der Bootskorso am Grundlsee ist. Die Figuren werden dann meist am Samstag gesteckt, die Blumen in der Zwischenzeit in kühleren Waschküchen oder Kellern gelagert. Es ist wichtig, dass sie es in den wenigen Tagen nicht zu kalt haben, bevor sie wieder ins Freie kommen, weiß Grill: "Sonst wäre der Schock zu groß und sie würden braun."