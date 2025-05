Der April im Mai setzt sich fort: weiter unbeständig, aber wärmer

Am Mittwoch immerhin bis zu 25 Grad. Der Feiertag wird eher kühl und teilweise nass

Für Montag wird noch einiges an Regen erwartet

Der Kalender sagt Mai, das Wetter weiter April: Laut Prognose der Geosphere Austria vom Sonntag bleibt es auch in den kommenden Tagen wechselhaft und unbeständig. Immerhin können die Österreicherinnen und Österreicher zumindest vorläufig ihre Wintersachen im Kasten parken. Denn die Temperaturkurve zeigt zumindest bis zur Wochenmitte langsam nach oben.

Die Details: Am Montag ist Störungseinfluss im Ostalpenraum während der ersten Tageshälfte nördlich des Alpenhauptkammes mit Regenschauern wetteraktiv. Bis zum Abend liegt der Schwerpunkt der Schauertätigkeit im Westen und Süden. 6 bis 12 Grad in der Früh Hier sind am Nachmittag auch einzelne Gewitter eingelagert. Der Wind weht im Osten lebhaft aus West bis Nordwest. Von sechs bis zwölf Grad in der Früh erreichen die Temperaturen am Nachmittag maximal 16 bis 23 Grad.

Am Dienstag sollte sich tagsüber schwacher Zwischenhocheinfluss durchsetzen. Durch Tiefdruckzentren im Osten und im Süden Österreichs sorgen Druckunterschiede besonders am Alpenostrand für lebhaften Westwind. Überall sonst bilden sich tagsüber Quellwolken, besonders im Berg- und Hügelland gehen in Folge kurze Schauer nieder, Gewitter bleiben selten. Die Frühtemperaturen liegen bei sechs bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 18 bis 24 Grad. Mittwoch sollte der wärmste Wochentag werden Mittwoch sollte der wärmste Tag der kommenden Woche werden: Der Vormittag verläuft in den meisten Regionen noch überwiegend sonnig, im Tagesverlauf ziehen dann aber immer mehr Wolkenfelder von Nordwesten her durch.

Am Nachmittag sind erste lokale Schauer über dem Bergland zu erwarten, ab dem späten Nachmittag und abends steigt dann mit einer Störungszone die Schauerneigung überall deutlich an, auch Gewitter können eingelagert sein. Der Wind bläst zunehmend lebhaft aus West, nur im Süden und Südosten bleibt es windschwach. Sieben bis zwölf Grad hat es in der Früh, maximal 19 bis 25 Grad am Nachmittag. Ein Feiertag mit sinkender Schneefallgrenze Am Donnerstag ziehen pünktlich zum Feiertag (Christi Himmelfahrt) mit nordwestlicher Höhenströmung an der Alpennordseite und im Norden zahlreiche Wolken durch, und es kommt zu Regenschauern. An der Alpennordseite regnet es auch teils anhaltend, und die Schneefallgrenze sinkt hier vorübergehend gegen 1.700 Meter Seehöhe.

Weiter im Osten und im Süden wechseln hingegen Sonne und Wolken, aber auch hier können im Tagesverlauf lokale Regenschauer durchziehen. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft, im Osten auch teils kräftig aus West bis Nordwest. In der Früh liegen die Temperaturen bei sieben bis 14 Grad, tagsüber nur mehr bei 15 bis 21 Grad. Am Freitag liegen über der Osthälfte Österreichs noch Störungsreste, die tagsüber aber ostwärts abziehen. Von Westen her steigt der Luftdruck langsam. So ziehen zunächst noch einige Wolken durch und im Norden und Osten regnet es zeitweise. Im Tagesverlauf bessert sich hier das Wetter aber tendenziell. Weiter im Westen und im Süden überwiegt generell der freundliche Wettercharakter. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West, windschwach ist es im Süden. Die Frühtemperaturen liegen bei sechs bis zwölf Grad und steigen tagsüber auf maximal 15 bis 21 Grad.