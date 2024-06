Saisonstart der Freibäder wurde heuer zum Bauchfleck

Die in weiten Teilen Österreichs überdurchschnittlich ausgefallenen Niederschläge im Mai sind im Hochgebirge immer wieder als Schnee gefallen – so auch noch am vergangenen Wochenende.

Der Saisonstart ist weniger heiter ausgefallen. „An absoluten Spitzentagen kommen über 8.000 Gäste ins Tivoli“, erzählt er. Im Mai waren es heuer seit Öffnung an Christi Himmelfahrt kaum mehr, nämlich 11.444 . Und das, obwohl heuer gleich mehrere Feiertagswochenenden in den Mai fielen.

„Die Leute wollen im Frühjahr raus. Aber bei dem Wetter geht man halt nicht schwimmen“, sagt Maurer. Das sieht man auch am Innsbrucker Baggersee, der ebenfalls von den IKB bewirtschaftet wird. Der wurde Anfang April noch vor offiziellem Badestart bei sommerlichen Temperaturen von den Massen gestürmt.

Im gesamten Mai gab es nur neun Badebetriebstage – bei Schlechtwetter wird kein Eintritt verlangt – und an diesen 10.884 zahlende Gäste. 2023 waren es bei zwölf Badetagen 11.790. Was am Baggersee möglich ist, zeigte wie im Tivoli etwa das Jahr 2022. Da gab es 14 Badetage, an denen sich über 22.000 Gäste ins Wasser stürzten.

Wenn die Heizung rennt

Im Osten Österreichs ist die Freibadsaison auch nicht besser angelaufen. „Schlecht. Fast könnte man sagen, ganz schlecht“, antwortet Martin Kotinsky, Sprecher der Wiener Bäder, auf die Frage, wie denn die bisherige Badesaison in der Stadt verlaufen sei.

Zu nass, kaum Temperaturen über 25 Grad, keine längeren, sonnigen Phasen: Bisher habe das Wetter kaum zum Freibadbesuch animiert. Oder wie es Kotinsky formuliert: „Wenn die Heizung noch rennt, geht man nicht baden.“