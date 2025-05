Von 30 auf 13 Grad: Auf Sommer folgt Temperatursturz

Der Dienstag wird etwas freundlicher mit weniger Regen; die Temperaturen sollen etwa 15 Grad betragen. Erst am Mittwoch lockert es etwas auf; es bleibt wahrscheinlich trocken mit Temperaturen bis zu 16 Grad. Auch der Donnerstag wird bewölkt, mit Temperaturen von maximal 14 Grad. Im Bergland ist mit Schnee, in den Tälern mit Frost zu rechnen.

Am Sonntag fallen die Temperaturen deutlich; in Wien werden etwa 22 Grad erwartet, begleitet von lebhaftem Wind und Gewittern. Am Montag wird es dann richtig kalt mit Temperaturen zwischen zehn und 14 Grad.

Wetter vom Osten bis zum Westen

Im gesamten Land ist in den kommenden Tagen mit Kälte zu rechnen. Am Montag, dem 5. Mai, wird mit 13 Grad in Wien und 17 Grad im Rest des Landes der kühlste Tag in den nächsten zwei Wochen erwartet.