Eisheiligen: Frost und Kälte vor dem Sommer

Insgesamt gibt es fünf Eisheilige im Mai: Mammertus (am 11. Mai), Pankratius (am 12. Mai), Servatius (am 13. Mai), Bonifatius (am 14. Mai) und Sophia (am 15. Mai).

Besonders für Hobbygärtner sind diese Daten von Bedeutung, denn eine alte Bauernregel besagt, dass es nachts zu Bodenfrost kommen kann, der für kälteempfindliche Pflanzen besonders gefährlich ist.

Diese Pflanzen haben oft schon erste Austriebe und beginnen zu blühen. Vor allem Obst- und Gemüsepflanzen können durch Frost erheblich geschädigt werden. Daher sollten frostempfindliche Pflanzen sicherheitshalber erst Ende Mai ausgesät oder gepflanzt werden.