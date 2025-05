"Tausende Kilometer Anreiseweg für vier Tage Adrenalin, Schinderei, Schweiß und - Enttäuschung." Schon auf seiner Homepage macht das Team des Erzbergrodeos klar, dass dieses Rennen kein gewöhnliches ist: Denn von den heuer mehr als 1.000 Teilnehmern schaffen es nur 500 überhaupt in den Hauptbewerb - und von denen wiederum nur eine Handvoll ins Ziel.

Ende Mai geht es in der Obersteiermark mit dem Motorradrennen wieder los, das in der Enduro-Szene als das härteste seiner Art gilt: Befahren wird der Erzberg in Eisenerz, der immer noch ein aktives Abbaugebiet ist.