Erzbergrodeo: „Dieses Rennen muss man fahren“

Norbert Both fährt erst seit vier Jahren „Moped“, wie er es nennt, hat aber dennoch ein ambitioniertes Ziel: In die „dritte oder vierte Startreihe beim Hare Scramble“ will der Niederösterreicher. „Ich bin fit. Aber das Rennen ist psychisch und kraftmäßig natürlich der Oberhammer.“

Mit Both rittern heuer 1761 weitere Motorradfahrer um einen der 500 Plätze aus der berühmten Startgrube am Erzberg in Eisenerz. Auf diese Anzahl von Offroad-Spezialisten ist der „Hare Scramble“ limitiert. Um es dorthin zu schaffen, müssen sich die Fahrer Profis wie Amateure zuvor im Prolog qualifizieren, nur die 500 Schnellsten dürfen am Sonntag starten.