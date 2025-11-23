Das Wetter bleibt winterlich

Das Wetter bleibt vorerst winterlich. Zu Beginn der kommenden Woche bringt milde Luft in der Höhe vorübergehend zudem Regen und Glatteisgefahr, prognostizierte Geosphere Austria am Sonntag.

Am Montag ist der Himmel, von ein paar Auflockerungen im Osten und Südosten abgesehen, oft grau in grau und vor allem vom nördlichen Vorarlberg bis ins nördliche Waldviertel ist zeitweise mit Niederschlag zu rechnen. Anfangs handelt es sich oft um Schneefall, der rasch in Regen übergeht. Dabei besteht stellenweise Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Am Nachmittag setzen dann im Südwesten Niederschläge ein. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 bis 1.400 Meter Seehöhe an. Der Wind kommt schwach bis mäßig, entlang der Alpennordseite zum Teil lebhaft bis kräftig, aus Südost bis West. Am frühen Morgen umspannen die Temperaturen minus elf bis plus zwei Grad, am Nachmittag minus ein bis plus acht Grad, mit den höchsten Werten im Westen und in mittleren Höhenlagen.

Am Dienstag sollte der Himmel wolkenverhangen sein. Zeitweise sind Niederschläge zu erwarten, die vor allem im Süden, aber auch in einigen Nordstaulagen länger andauern können. Am Nachmittag ist es im Nordosten hingegen oft schon trocken. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 400 und 1.500 Meter Seehöhe, wobei sie im Südosten am höchsten ist. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus drei Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen null und plus sechs Grad.

Störungseinfluss am Mittwoch Störungseinfluss und recht kalte Luftmassen bringen am Mittwoch besonders an der Alpennordseite sowie im Norden und Nordosten häufig Schneefall, in tiefen Lagen unterhalb von rund 300 m Seehöhe auch Schneeregen oder Regen. Erst zum Abend hin und in der Nacht klingen die Niederschläge langsam ab. Voraussichtlich wetterbegünstigt ist der Süden, Details im genauen Wetterablauf sind aber noch unsicher. Der Wind weht am Alpenostrand oft mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. In der Früh werden minus sieben bis plus zwei Grad erwartet, an Tageshöchsttemperaturen null bis plus fünf Grad.

Am Donnerstag halten sich an der Alpennordseite, im Norden und Nordosten zunächst noch zahlreiche tiefe, hochnebelartige Restwolken. Mitunter kann es im Bergland auch ein paar Schneeflocken geben. Im Tagesverlauf lockert es aber von Westen her allmählich auf und in vielen Regionen setzt sich noch die Sonne durch. Generell wetterbegünstigt und meist sonnig ist es im Süden und Südosten. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Osten auch noch mäßig aus Nordwest, mit Frühtemperaturen von minus zehn bis null und Tageshöchsttemperaturen von null bis plus fünf Grad.