Beste Ski-Destination: Diese heimische Region führt Ranking an

Zu Beginn der Wintersaison legt die Prodinger Tourismusberatung alljährlich eine Auswertung vor, die zeigen soll, welche alpinen Urlaubsdestinationen in Österreich wirtschaftlich besonders leistungsfähig und touristisch attraktiv sind. Im Alpine Destination Report 2026 werden anhand der Kategorien "Angebot und Nachfrage", "Preisniveau" und "Attraktivität" Ranglisten erstellt. Den diesjährigen Gesamtsieg holt sich das Ötztal. Mit Serfaus-Fiss-Ladis und Kitzbühel wird das Podium durch zwei weitere Tiroler Urlaubsorte komplettiert.

Ausgewählte Urlaubsorte über Jahre hinweg betrachtet "Der alpine Tourismus ist ein spannendes, wachstumsstarkes Segment", sagt Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung. "Das Ergebnis zeigt klar, wie leistungsfähig, wettbewerbsstark und wirtschaftlich attraktiv die Regionen aufgestellt sind." Einen Gesamtüberblick über alle österreichischen Urlaubsdestinationen bietet der Bericht nicht. Stattdessen wird die gesamtwirtschaftliche Lage von 25 Destinationen untersucht, die sich eher im Westen des Landes konzentrieren, dafür aber über mehrere Jahre hinweg. Für die neueste Ausgabe des Alpine Destination Report wurden auch erstmals ausgewählte Schweizer Destinationen untersucht, um eine internationale Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

Nachfrage wächst in Schladming-Dachstein am stärksten Die Kategorien werden jeweils anhand von fünf bis sechs Faktoren bewertet. In der Kategorie "Angebot und Nachfrage" liegt Gesamtsieger Ötztal etwa voran, wenn es um die höchste Nächtigungszahl geht. In Achensee sind die vorhandenen Betten im Schnitt am besten ausgelastet. Das höchste Nachfragewachstum erzielt Schladming-Dachstein. Zell am See-Kaprun hat die ausgeglichenste Verteilung zwischen Sommer und Winter. Dort herrscht auch die größte Vielfalt, was die Herkunftsländer der Urlauber anbelangt.

Paznaun-Ischgl bietet die größte Pistenvielfalt In der Kategorie "Attraktivität" wird etwa anhand der Höhenlage von Skigebieten unterschieden. Hier liegt das Pitztal auf Platz eins. Die größte Pistenvielfalt ist in Paznaun-Ischgl zu finden. Bei der Gästebewertung setzt sich Serfaus-Fiss-Ladis durch, die längste Saison hat Tux-Finkenberg. Die geringste Tourismusintensität hat das Gebiet Kitzbüheler Alpen - St. Johann. Es weist im Verhältnis zur Einwohnerzahl eine geringere touristische Dichte auf, was positiv bewertet wird.

Am Arlberg sind die Skipasspreise am höchsten Bei "Preisniveau" geht es um finanzielle Kennzahlen. Den größten Umsatz pro Bett macht Achensee. Die höchsten durchschnittlichen Übernachtungspreise erzielen Lech Zürs/ Warth-Schröcken. Im Pitztal ist der Umsatz pro durchschnittlicher Kreditkartentransaktion mit 826 Euro am höchsten. Sie höchsten Skipasspreise werden am Arlberg verlangt (und erzielt). Das höchste regionale Durchschnittseinkommen hat Lech Zürs/ Warth-Schröcken. In Kitzbühel sind die Baulandpreise pro Quadratmeter am höchsten. Das komplette Gesamtranking Im Gesamtranking werden die Resultate der drei Kategorien anhand eines speziellen Gewichtungsschlüssels zusammengefasst: Ötztal Serfaus-Fiss-Ladis Kitzbühel St. Anton am Arlberg Paznaun-Ischgl Lech Zürs/ Warth-Schröcken Tux-Finkenberg Zell am See-Kaprun Seefeld Erste Ferienregion im Zillertal Schladming-Dachstein Achensee Stubai Tirol Saalbach Hinterglemm Obertauern Wilder Kaiser Mayrhofen-Hippach Montafon Pitztal Gasteinertal Hochkönig Tiroler Zugspitz Arena Kitzbüheler Alpen - St. Johann Turracher Höhe Kitzbüheler Alpen - Brixental Wirtschaftliche Ertragskraft zählt mehr als viele Nächtigungen Auffällig in der aktuellen Auswertung sei laut der Prodinger Tourismusberatung, dass die Spitzendestinationen im Gesamtranking weniger durch überdurchschnittliche Volumina an Nächtigungen, sondern vielmehr durch wirtschaftliche Ertragskraft, Angebotsqualität und hohe Gästezufriedenheit punkten.