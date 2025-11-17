Wirtschaft

Beste Ski-Destination: Diese heimische Region führt Ranking an

Wintersportler beim Skifahren.
Laut der Prodinger Tourismusberatung holt das Ötztal den Gesamtsieg der alpinen Top-Destinationen, wenn es um Wertschöpfung und Attraktivität geht.
17.11.25, 10:51
Zusammenfassung

  • Das Ötztal führt das Ranking der alpinen Top-Destinationen laut Alpine Destination Report 2026 an, gefolgt von Serfaus-Fiss-Ladis und Kitzbühel.
  • Bewertet wurden 25 westösterreichische und erstmals auch Schweizer Destinationen in den Kategorien Angebot und Nachfrage, Preisniveau und Attraktivität.
  • Die wirtschaftliche Ertragskraft, Angebotsqualität und Gästezufriedenheit sind entscheidender für das Ranking als reine Nächtigungszahlen; Österreich punktet mit Vielfalt und Preis-Leistung, die Schweiz mit Premiumsegment.

Zu Beginn der Wintersaison legt die Prodinger Tourismusberatung alljährlich eine Auswertung vor, die zeigen soll, welche alpinen Urlaubsdestinationen in Österreich wirtschaftlich besonders leistungsfähig und touristisch attraktiv sind. Im Alpine Destination Report 2026 werden anhand der Kategorien "Angebot und Nachfrage", "Preisniveau" und "Attraktivität" Ranglisten erstellt. Den diesjährigen Gesamtsieg holt sich das Ötztal. Mit Serfaus-Fiss-Ladis und Kitzbühel wird das Podium durch zwei weitere Tiroler Urlaubsorte komplettiert.

"Wird bestimmt Schnee geben": Touristiker blicken positiv auf Winter

Ausgewählte Urlaubsorte über Jahre hinweg betrachtet

"Der alpine Tourismus ist ein spannendes, wachstumsstarkes Segment", sagt Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung. "Das Ergebnis zeigt klar, wie leistungsfähig, wettbewerbsstark und wirtschaftlich attraktiv die Regionen aufgestellt sind."

Einen Gesamtüberblick über alle österreichischen Urlaubsdestinationen bietet der Bericht nicht. Stattdessen wird die gesamtwirtschaftliche Lage von 25 Destinationen untersucht, die sich eher im Westen des Landes konzentrieren, dafür aber über mehrere Jahre hinweg. Für die neueste Ausgabe des Alpine Destination Report wurden auch erstmals ausgewählte Schweizer Destinationen untersucht, um eine internationale Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

Hoffnungsmarkt Asien: Wer wird künftig bei uns Skifahren?

Nachfrage wächst in Schladming-Dachstein am stärksten

Die Kategorien werden jeweils anhand von fünf bis sechs Faktoren bewertet. In der Kategorie "Angebot und Nachfrage" liegt Gesamtsieger Ötztal etwa voran, wenn es um die höchste Nächtigungszahl geht. In Achensee sind die vorhandenen Betten im Schnitt am besten ausgelastet. Das höchste Nachfragewachstum erzielt Schladming-Dachstein. Zell am See-Kaprun hat die ausgeglichenste Verteilung zwischen Sommer und Winter. Dort herrscht auch die größte Vielfalt, was die Herkunftsländer der Urlauber anbelangt.

Wintertourismus in Niederösterreich stellt sich neu auf

Paznaun-Ischgl bietet die größte Pistenvielfalt

In der Kategorie "Attraktivität" wird etwa anhand der Höhenlage von Skigebieten unterschieden. Hier liegt das Pitztal auf Platz eins. Die größte Pistenvielfalt ist in Paznaun-Ischgl zu finden. Bei der Gästebewertung setzt sich Serfaus-Fiss-Ladis durch, die längste Saison hat Tux-Finkenberg. Die geringste Tourismusintensität hat das Gebiet Kitzbüheler Alpen - St. Johann. Es weist im Verhältnis zur Einwohnerzahl eine geringere touristische Dichte auf, was positiv bewertet wird.

Tourismus: Rekordsommer geht nahtlos in den Skiwinter über

Am Arlberg sind die Skipasspreise am höchsten

Bei "Preisniveau" geht es um finanzielle Kennzahlen. Den größten Umsatz pro Bett macht Achensee. Die höchsten durchschnittlichen Übernachtungspreise erzielen Lech Zürs/ Warth-Schröcken. Im Pitztal ist der Umsatz pro durchschnittlicher Kreditkartentransaktion mit 826 Euro am höchsten. Sie höchsten Skipasspreise werden am Arlberg verlangt (und erzielt). Das höchste regionale Durchschnittseinkommen hat Lech Zürs/ Warth-Schröcken. In Kitzbühel sind die Baulandpreise pro Quadratmeter am höchsten.

Das komplette Gesamtranking

Im Gesamtranking werden die Resultate der drei Kategorien anhand eines speziellen Gewichtungsschlüssels zusammengefasst:

  1. Ötztal
  2. Serfaus-Fiss-Ladis
  3. Kitzbühel
  4. St. Anton am Arlberg
  5. Paznaun-Ischgl
  6. Lech Zürs/ Warth-Schröcken
  7. Tux-Finkenberg
  8. Zell am See-Kaprun
  9. Seefeld
  10. Erste Ferienregion im Zillertal
  11. Schladming-Dachstein
  12. Achensee
  13. Stubai Tirol
  14. Saalbach Hinterglemm
  15. Obertauern
  16. Wilder Kaiser
  17. Mayrhofen-Hippach
  18. Montafon
  19. Pitztal
  20. Gasteinertal
  21. Hochkönig
  22. Tiroler Zugspitz Arena
  23. Kitzbüheler Alpen - St. Johann
  24. Turracher Höhe
  25. Kitzbüheler Alpen - Brixental

Wirtschaftliche Ertragskraft zählt mehr als viele Nächtigungen

Auffällig in der aktuellen Auswertung sei laut der Prodinger Tourismusberatung, dass die Spitzendestinationen im Gesamtranking weniger durch überdurchschnittliche Volumina an Nächtigungen, sondern vielmehr durch wirtschaftliche Ertragskraft, Angebotsqualität und hohe Gästezufriedenheit punkten.

Österreich bleibt Top-Tourismusziel: Neue Rekordwerte in Wintersaison 2024/25

Die Schweiz ist noch teurer

Der Vergleich mit den Schweizer Destinationen zeigt laut den Autoren, dass Österreich durch eine hohe Angebotsvielfalt und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis aufzeigt. Viele Regionen stünden für stabile Nachfrage, angemessene Preise und einen hohen Internationalisierungsgrad. Die Schweiz hingegen positioniert sich deutlich im Premiumsegment. Destinationen wie Zermatt, St. Moritz und Gstaad verkörpern Exklusivität, hohe Ertragskraft und die gezielte Erschließung von Fernmärkten.

Insgesamt prägen beide Länder den Alpenraum auf unterschiedliche Weise: Österreich als vielseitiger Ganzjahresmarkt, die Schweiz als "Benchmark für alpine Premiumdestinationen".

(kurier.at, dko)  | 

