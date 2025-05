Die Tourismus-Wintersaison in Österreich hat gemessen an Nächtigungen und Gäste-Ankünften eine durchaus positive Bilanz vorzuweisen. Gerechnet werden dafür von der Statistik Austria die Monate November (2024) bis April (2025). Die teilweise durchwachsene Ertragssituation in der Branche, abzulesen auch an vielen Pleiten, wird von der Statistik Austria nicht erfasst.

Die wichtigsten Ergebnisse für den zurückliegenden Winter sind: In besagten sechs Monaten wurden in Österreich 72,25 Mio. Nächtigungen und 20,55 Mio. Gäste in heimischen Beherbergungsbetrieben registriert. Im Vergleich zum Winter 2023/24 stieg die Zahl der Nächtigungen damit um 1,6 Prozent, die Zahl der Gäste um 2,8 Prozent.