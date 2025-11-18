E-Autos im Winter: So reduzieren Fahrer Reichweitenverluste und Ladeprobleme

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und darunter reduziert sich die Reichweite von Elektroautos in der Praxis spürbar. Messreihen des ÖAMTC zeigen, dass der Verlust bei typischen Alltagsbedingungen im Schnitt bei etwa 15 bis 20 Prozent liegt. Hauptgründe sind der zusätzliche Energiebedarf für die Heizung des Innenraums und der Frontscheibe sowie das aktive Batteriemanagement, das Akkuheizung oder -temperierung nutzt. Unter extremen Bedingungen kann der Effekt noch deutlicher ausfallen.

Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt der ÖAMTC, das Fahrzeug vor Fahrtantritt in einer beheizten Garage aufzuladen oder vorzuheizen, während es noch am Strom hängt. Auch das gezielte Vorkonditionieren der Batterie über die App oder das Bordmenü kann helfen, die Batterie auf Betriebstemperatur zu bringen, ohne dass Reichweite verloren geht. Kurzstrecken bei sehr kalten Temperaturen sollten möglichst sparsam gefahren werden, die Nutzung der Sitzheizung statt der Innenraumheizung kann zusätzlich Energie einsparen.