Verschneite Gipfel, Dreiländerblicke, stille Seen: Fünf unvergessliche Winter-Roadtrips

Adventskalender in den Supermärkten, Weihnachtssongs im Radio – ja, es naht wieder die Winterzeit. Doch in den Tälern ist es oft einfach nur trist und grau (- auch wenn dieser Herbst wirklich seine goldenen Seiten zeigte). Von Winter Wonderland ist meist wenig zu sehen. Zeit also für einen Roadtrip in Lagen, wo dies anders aussieht. Von verschneiten Wäldern im Schwarzwald über schneebedeckte Hochalpenstraßen in Bayern und Kärnten bis hin zu abgelegenen Pässen in der Schweiz: Es gibt Routen, die bald wirklich weiß sind. Als Plus gibt es spektakuläre Ausblicke, historische und kulturelle Highlights sowie – für jene, die aussteigen wollen – zahlreiche Winteraktivitäten. Sunny Cars hat die fünf schönsten Straßen des Winters vorgestellt.

1. Villacher Alpenstraße (Österreich) Mit sanften Kurven und sieben Kehren führt die 16,5 Kilometer lange Villacher Alpenstraße von der Draustadt hinauf auf den Dobratsch, den Hausberg Villachs. Auf ihrem Weg überwindet sie rund 1.200 Höhenmeter und erreicht ihren höchsten Punkt an der Rosstratte auf 1.700 Metern. Von hier aus eröffnen sich beeindruckende Panoramen: der Dreiländerblick reicht bis zu den Julischen Alpen in Italien und Slowenien sowie zu den Karawanken in Kärnten. Im Winter präsentiert sich die Alpenstraße als ruhige, aussichtsreiche Route durch den Naturpark Dobratsch – ideal für Ausflüge, Spaziergänge und kulinarische Entdeckungen. Besonders eindrucksvoll ist der Skywalk, der sich rund 400 Meter über die „Rote Wand“ erstreckt, sowie das Dobratsch-Gipfelhaus, das sich nur zu Fuß erreichen lässt. Begleitet von einem unvergesslichem Gipfelblick, kommen hier Kärntner Spezialitäten wie Kasnudeln, Buchteln mit Vanillesauce oder herzhaftes Gulasch auf den Tisch.

2. Simplonpass (Schweiz) Auf rund 2.000 Metern Höhe verbindet der Simplonpass das Walliser Rhonetal bei Brig mit dem italienischen Domodossola – eine der traditionsreichsten Alpenverbindungen der Schweiz. Bereits im Mittelalter als Saumweg genutzt und später unter Napoleon zur strategischen Passstraße ausgebaut, zählt die Route heute zu den faszinierendsten Alpenstraßen Europas. Im Winter verwandelt sich der Pass in eine beeindruckende Hochgebirgslandschaft mit zahlreichen Fotostopps und Wanderwegen. Autofahrende achten auf die Schneekettenpflicht während der Wintermonate. Entlang der Strecke warten viele teils historische Sehenswürdigkeiten: die monumentale Ganterbrücke, das traditionsreiche Hospiz der Bernhardiner-Chorherren, das Steinadler-Denkmal aus dem Zweiten Weltkrieg sowie das malerische Simplon Dorf mit seinen italienisch anmutenden Plätzen. Besonders eindrucksvoll ist die Fahrt durch die Gondoschlucht, wo Tunnel und Galerien zwischen massiven Granitwänden hindurchführen, bis schließlich das Grenzdorf Gondo mit seinen ehemaligen Goldminen erreicht ist. Museen in Simplon Dorf und der Gondoschlucht beleuchten die bewegte Geschichte dieser einzigartigen Passlandschaft.

3. Schwarzwaldhochstraße (Deutschland) Zwischen Baden-Baden und Freudenstadt schlängelt sich die rund 60 Kilometer lange Schwarzwaldhochstraße als eine der ältesten und zugleich schönsten Panoramastraßen Deutschlands entlang. Im Winter bietet sie ein eindrucksvolles Naturschauspiel: verschneite Wälder, klare Bergluft und weite Ausblicke über das Rheintal. Die traditionsreiche Route, die bereits 1930 entstand, verbindet den Ort Bühlerhöhe, den Mummelsee, den Mehliskopf und das Naturschutzzentrum Ruhestein. Wintersportfans aufgepasst: über 70 Kilometer gespurte Loipen, Ski- und Snowboardpisten, eine Rodelbahn am Ruhestein, Pferdeschlittenfahrten sowie Schneeschuh- und Winterwandertouren warten entlang der Strecke. Auf dem Mehliskopf bietet ein Aussichtsturm einen atemberaubenden Rundblick, während der höchste Berg des Nordschwarzwalds, die Hornisgrinde, mit Hochmoor und Grinde-Hütte lockt. Entlang der Strecke warten noch jede Menge anderer Highlights auf Reisende: ein historisches Kloster, die Allerheiligen-Wasserfälle und der größte Marktplatz in Deutschland im Ort Freudenstadt. 4. Ofenpass (Schweiz) Auf rund 2.100 Metern Höhe verbindet der Ofenpass im Schweizer Kanton Graubünden das Engadin mit dem abgelegenen Münstertal (Val Müstair) auf einer landschaftlich und ökologisch einzigartigen Route. Die Panoramastraße führt durch den schweizerischen Nationalpark, in dem Reisende auf Steinböcke, Gämse, Hirsche und Murmeltiere treffen. Der Ofenpass markiert zugleich die Grenze zwischen der Sesvennagruppe im Nordosten und den Ortler-Alpen im Südwesten. Seine Passhöhe und die Südostrampe liegen außerhalb der Schutzzone, während der Nordwestabschnitt die einzige Straße ist, die den Nationalpark durchquert. Für Winterreisende garantiert dies ein außergewöhnliches Naturerlebnis. Gut vorbereitete Autoreisende vergewissern sich, dass ihr Wagen Winterbereifung hat und Schneeketten griffbereit im Wagen liegen, denn die Strecke kann bei Schneefall durchaus anspruchsvoll werden. Innerhalb des Nationalparks gelten strenge Regeln, um diese unberührte Alpenlandschaft zu schützen.

5. Roßfeld-Panoramastraße (Deutschland) Auf bis zu 1.600 Meter führt die Roßfeld-Panoramastraße durch eine der spektakulärste Winterrouten des Landes. Die Hochalpenstraße verläuft oberhalb von Berchtesgaden durch die verschneite Bergwelt und eröffnet atemberaubende Ausblicke auf das Berchtesgadener Land, das Salzachtal sowie die umliegenden Gipfel von Watzmann und Dachstein. Im Winter verwandelt sich die Panoramastraße in ein Paradies für Naturliebhaber und Wintersportler. Sie dient als idealer Ausgangspunkt für Winterwanderungen und führt direkt zum Skigebiet Roßfeld, das zu einem der schneesichersten Gebiete zählt und dank einer vielfältigen Winterlandschaft Bedingungen für Einsteiger und Profis bietet. Zahlreiche Unterkünfte im nahen Berchtesgadener Land laden zu einem gemütlichen Winteraufenthalt mit den Liebsten ein.

