Das Rezept ist bei Mitsubishi bereits bekannt. Man nehme ein bewährtes Renault-Modell und mache daraus einen Mitsubishi. Der Allianz sei es gedankt. Das hat man mit dem Colt (Clio) und dem ASX (Captur) schon so gehandhabt und nun macht man beim neuen Grandis – von dem hier die Rede sein soll – und dem Eclipse Cross so weiter. Der Name Grandis wird dem einen oder anderen möglicherweise bekannt vorkommen – das war ein Van, den die Japaner bis 2011 im Sortiment hatten. Der Grandis von 2025 ist kein Van mehr, sondern (wenig überraschend) ein SUV und der entsprechende Organspender bei Renault heißt Symbioz. Dass muss alles in allem kein Fehler sein. Die grundsätzliche Form hat man ohne größere Korrekturen beibehalten, nur die Front wurde auf Mitsubishi-Look getrimmt bzw. auf Dynamic Shield, wie die Frontgestaltung bei der Japanern genannt wird. Herausgekommen ist ein ansehnliches SUV, 4,41 Meter lang mit einem Kofferraumvolumen von bis zu 1682 Liter (das ist auch abhängig vom Antrieb – dazu kommen wir noch), gerade recht für Familien.

Auch das Interieur kennt man aus dem Renault-Reich und somit bekommt man einen großen zentralen Touchscreen mit diversen Applikationen aus dem Hause Google. Die Bedienung gibt keine Rätsel auf und dankenswerterweise sind Funktionen, die man schnell zur Hand haben will, analog ausgeführt. Das betrifft auch die Audio-Steuerung, die in Renault-Manier als eigene Bedieneinheit rechts unten neben dem Lenkrad ausgelagert wurde. Für ein freundliches Ambiente im Innenraum sorgt das elektrochrome Panoramaglasdach (gibt's mit der Topausstattung Diamond) - das sich in mehreren Segmenten zwar nicht ganz abdecken, aber auf milchig stellen lässt, wenn die Sonne zu sehr blendet. Kennt man freilich auch schon von Renault.

