Nach Wintereinbruch: Bitte helfen und beim Kältetelefon anrufen
Die aktuelle Kälte kann für wohnungslose Menschen zur tödlichen Gefahr werden.
Die Kältetelefone und Winternothilfe-Angebote der Caritas Österreich sind im Einsatz, berichteten Caritas und Kathpress am Sonntag.
Die Hilfsorganisation ruft dazu auf, jetzt besonders auf Obdachlose zu achten. "Ein Anruf beim Kältetelefon kann der erste Schritt sein, um einem Menschen das Leben zu retten", sagte Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler.
Wer einen Menschen bemerkt, der in Kälte auf der Straße liegt, soll die Person ansprechen und fragen, ob Hilfe benötigt wird, so Tödtling-Musenbichler. Über die nach Region mit unterschiedlichen Rufnummern versehenen Caritas-Kältetelefone können Streetworker kontaktiert werden. Sozialarbeiter und Ärzte in den mobilen Streetwork-Teams helfen mit Lebensmittelpaketen, Decken oder Schlafsäcken und können auch erste medizinische und psychologische Erstversorgung leisten.
Die Winter-Notquartiere bieten einen warmen Schlafplatz, in den Wärmestuben und Tageszentren können sich Menschen tagsüber aufwärmen und erhalten eine warme Mahlzeit. "Je niedriger die Temperaturen, desto wichtiger wird die Hilfe für Betroffene", so die Caritas-Chefin.
Kontaktmöglichkeiten in ganz Österreich
+ Wien: Kältetelefon Caritas Wien: 01/4804-553 - 0:00-24:00 Uhr, 29. Oktober bis 29. April
+ Burgenland: Kältetelefon Caritas Burgenland: 0676/8373-0322 - 08:00-22:00 Uhr, 1. November bis 31. März
+ Steiermark: Kältetelefon Caritas Steiermark: 0676/8801-58111 - 18:00-24:00 Uhr, 11. November bis 31. März
+ Kärnten: Kältetelefon Caritas Kärnten: 0463/3960-60 - 18:00-06:00 Uhr, 1. November bis 31. März
+ Salzburg: Kältetelefon Caritas Salzburg: 0676/8482-10651 - 0:00-24:00 Uhr, 1. November bis 31. März
+ Tirol: Kältetelefon: 0512/2144-7 (TSD - Tiroler Soziale Dienste GMBH) - 0:00-24:00 Uhr, 1. November bis 30. April
+ Vorarlberg: Caritas Center Feldkirch: 05522/200-1700 - 08:00-12:00 Uhr (Mo-Fr), Notschlafstelle am Jahnplatz 4 in Feldkirch: 05522/200-1200 - 18:30-08:00 Uhr, Caritas Café 05522/200-1570 - 08:30-16:30 Uhr (Mo-Fr), 08:30-12:00 Uhr (Sa)
+ Oberösterreich: Kältetelefon für das Linzer Stadtgebiet - Sozialverein B37 - OBST 0732/7767-67560, E-Mail: linzer-kaeltetelefon(at)b37.at - 10:00-12:00 Uhr (Di, Do) - 1. November bis 31. März, außerhalb der genannten Zeiten ist ein Anrufbeantworter aktiv. Mails können immer gesendet werden.
+ Niederösterreich: Kein Kältetelefon! Notschlafstellen gibt es in St. Pölten (Emmaus) und Wr. Neustadt (Verein für soziale Betreuung Süd und VBO)
Spendenkonto: Caritas Erste Bank: IBAN AT23 2011 1000 0123 4560, Kennwort: Not im Inland.
