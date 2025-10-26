Der Winter naht: Caritas startet Winternothilfe und Kältetelefon

Um möglichst viele Wohnungslose sicher durch die kalte Jahreszeit zu bringen, startet die Caritas der Erzdiözese Wien wieder die Winternothilfe . „Denn für obdachlose Menschen beginnt nun die härteste Zeit des Jahres. Bei sinkenden Temperaturen kann es für sie ums Überleben gehen“, so Caritasdirektor Klaus Schwertner am Sonntag.

Im Rahmen der Winternothilfe kommen in Zusammenarbeit mit dem Fonds Soziales Wien neben den ganzjährigen Angeboten an mehreren Standorten noch weitere 140 Plätze dazu.

Anrufen und helfen

Das Caritas-Kältetelefon startet ab 29. Oktober. Unter der Telefonnummer 01/480 4553 können Aufenthaltsorte und Schlafplätze von Obdachlosen gemeldet werden.

Die Streetwork-Teams sind dann im Einsatz, um reagieren zu können. Mit entsprechender Kleidung, Schlafsäcken, Isomatten und warmen Getränken versorgen sie die Hilfsbedürftigen und vermitteln bei Bedarf einen Schlafplatz in einem Notquartier

Weitere Infos und Spendenmöglichkeiten unter: www.caritas.at