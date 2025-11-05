Es geht ihr immer noch nahe, wenn sich Menschen bei ihr melden, die sich um einen anderen Menschen Sorgen machen. Weil der irgendwo in Wien auf der Straße, in einem Park oder auf der Donauinsel liegt und zu erfrieren droht. Carolin Dyx startet heute in ihren fünften Winter als ehrenamtliche Mitarbeiterin am Kältetelefon der Caritas Wien (01 480 45 53). Ein Mal in zehn Tagen macht sie für drei Stunden „Dienst für die Allgemeinheit“, erklärt die junge Marketingfachfrau. „Für mich ist es wichtig, dass ich mich außerhalb des Jobs für Menschen einbringe, die es weniger gut haben als ich.“

Dyx ist eine von rund 90 Ehrenamtlichen, die ähnlich denken und damit das inzwischen 13 Jahre alte Caritas-Service ermöglichen. Knapp 10.400 Anrufe haben die Kältetelefonisten im vergangenen Winter entgegengenommen und an die Sozialarbeiter im Kältebus weitergeleitet. War der letzte Winter nicht eher mild? „Ja“, stimmt die Frau am Kältetelefon zu, um mit dem zweiten Teil ihrer Antwort ein Vorurteil zu widerlegen: „Frost ist hier kein Kriterium. Menschen frieren in den Winternächten auch bei Plusgraden.“