Wienerin der Woche: Die Sozialarbeiterin Elke Hauswirth

Sie hat in ihrer Arbeit mit Menschen zu tun, die sich in einer extrem schwierigen Lebenssituation befinden. „Meine Klienten und Klientinnen haben ein Suchtproblem“, redet Elke Hauswirth nicht lange um den heißen Brei herum.

Seit ihrem Abschluss der Sozialakademie im Jahr 1988 ist sie als Sozialarbeiterin im Einsatz – seit gut zehn Jahren für das Ambulatorium der Sucht- und Drogenkoordination der Stadt Wien.

In den ersten Gesprächen versucht die Sozialarbeiterin immer herauszufinden, „ob eine Motivation bei meinem Gegenüber vorhanden ist, sich seinem Suchtproblem zu stellen“. Ist dem so, sucht Elke Hauswirth nach einem geeigneten Therapieplatz.