Wienerin der Woche: Die Schiedsrichterin Sara Telek

Sie ist ganz schön streng. Aber nur dann, wenn sie über sich selbst richtet. Zufrieden mit ihrer Leistung ist Sara Telek nur dann, „wenn ich die Regeln korrekt ausgelegt habe, wenn ich über die 90 Minuten voll fokussiert war.“ Wenn Sara Telek mit sich zufrieden ist oder nicht, ist sie das auf höchstem Niveau.

Bereits 2008 hat sie beim Wiener Fußball-Verband den ersten Referee-Kurs besucht: „Damals, um als Spielerin besser zu werden.“ Lange her. Zuletzt kürten sie die Vereine der Frauen-Fußball-Bundesliga zur „Schiedsrichterin der Saison 2024/25“. Bei der Frauen-EM 2022 in England war sie beim Semifinale der Gastgeberinnen gegen Schweden als Assistentin an der Linie. Es gibt weitere Highlights in ihrer Karriere im FIFA-Dress. Doch für eine Aufzählung ist jetzt keine Zeit. In Kürze beginnt ihr Lauftraining.