Wienerin der Woche: Drag Queen Pandora Nox

Ein Park im dritten Bezirk, Montag, kurz nach 9 Uhr: Die Stammgäste des Würstelstands lassen in der Sekunde kollektiv von ihren Lieblingsgetränken ab, verrenken ihre Hälse.

Pandora Nox zieht auch in ziviler Kleidung Blicke auf sich. Der Vorname steht auf ihrer Geburtsurkunde. „Nox bin ich nur als Künstlerin.“

Nach der Matura in Linz hat sie an der Meduni Wien studiert und mit Erfolg abgeschlossen. Dabei hatte sie schon im Alter von 14 Jahren die Künstlerin in sich entdeckt: „Im Badezimmer habe ich mit dem Make-up meiner Mutter experimentiert.“