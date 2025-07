Wienerin der Woche: Busfahrerin im Schienenersatzverkehr

Offen gesagt, „auf der Linie“ im Süden von Wien und auch im nördlichen Burgenland geht es ruhiger zu als in Wien. Berichtet Nicole Wolf , die seit acht Jahren für die Österreichische Postbus AG arbeitet: „Die Fahrgäste am Land sind entspannter als in Wien. Und du hast auch nicht alle 300 Meter eine Ampel.“

16, 17 Minuten sieht der Fahrplan für eine Busfahrt vor. „Das schaffen wir nur dann nicht, wenn es auf der Straße einen Stau gibt“, erzählt die Lenkerin. Anders als mancherorts gerne erzählt wird, fährt sie ohne ein Stau erkennendes Navi die immer selbe Route. Und das zehn Mal pro Tag, und manchmal auch öfter.

Ihr Dienst heute beginnt beispielsweise um 8.30 Uhr in der Früh und endet erst um 23 Uhr. Zwischen jeder Fahrt ist eine kurze Stehzeit eingeplant. Pausen gibt es natürlich auch.

Aber was macht man beispielsweise eine Stunde lang auf dem Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf? Und was macht man an derart langen Arbeitstagen mit den zutiefst menschlichen Nöten unterwegs?