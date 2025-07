Wienerin der Woche: Die Tierpflegerin Jacqueline Parizek

Von einfachen Zahnoperationen bis hin zur Versorgung recht komplizierter Knochenbrüche oder zur Entnahme eines Tumors: In der Universitätsklinik für Kleintiere am Campus der Veterinärmedizinischen Universität auf dem Donaufeld in Wien 21 ist für Hund und Katz sowie die Nagetiere alles angerichtet. Das 2022 eröffnete Tierspital ist das einzige seiner Art in Österreich, genießt auch in Europa einen sehr guten Ruf.

Mitten drinnen zeigt sich die Tierpflegerin Jacqueline Parizek, die nach ihrer dreijährigen Ausbildung seit 2014 an der „Vetmed“ arbeitet. Mit einer auf Besucher sofort beruhigend wirkenden positiven Ausstrahlung.