Wienerin der Woche: Die Hydrobiologin Heidi Eichhorn

„Die Rettung der Störe liegt mir sehr am Herzen“, sagt die Dissertantin auf dem zur Forschungsstation umgebauten Motorschiff Negrelli , das auf der Donau unterhalb der Reichsbrücke ankert.

In der Früh hat sie heute schon die Fischbecken gereinigt und deren Bewohner gefüttert. Im Projekt „ LIFE-Boat 4 Sturgeon “ zur Erhaltung der Donaustöre ist Heidi Eichhorn aber in erster Linie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Einsatz.

Die Störe, so Eichhorn, werden in den mit Donauwasser gefüllten Becken aufgezogen und später im Fluss freigelassen. „Immer in der Hoffnung, dass viele überleben werden.“

Mit speziellen Sensoren und Empfängern hielten die Forscher der Universität für Bodenkultur das Wanderverhalten der Fische fest. Ergebnisse dieses Monitorings fließen auch in ihre Doktorarbeit ein.