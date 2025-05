Ihre berufsbegleitende Ausbildung zum Peer hat fast ein Jahr gedauert: „In den Modulen habe ich auch für mich selbst viel gelernt“, so Roswitha Klestil. „Ich kann jetzt mit Stress in der Arbeit besser umgehen.“

Einmal pro Monat meldet sie sich zu einer sogenannten Rufbereitschaft im Team Sozius. Ist Not am Mann oder an der Frau, dann rücken die Peers sofort aus, immer zu zweit. Im Mai hatte Klestil drei Einsätze. Jeder sei besonders für sie gewesen. „Und jeder ist anders verlaufen.“

Oft treffen die Helfer „auf Menschen, die uns wie ein Häufchen Elend gegenüber sitzen“. Schön sei es, wenn man durch ein erstes Gespräch die Geknickten wieder aufrichten kann: „Wenn wir dann ein erstes Lächeln sehen und immer auch ein Danke hören, weiß ich, warum ich hier mitarbeite. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man etwas bewirkt.“