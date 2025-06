Wienerin der Woche: Regina Engelmann führt durch Wien

Was sie an der Stadtführerei sehr schätzt, beschreibt Regina Engelmann so: „Es macht mir eine große Freude, wenn ich den Menschen, die eine Tour bei mir buchen, etwas von meinem Wissen mitgeben kann. Zudem lerne ich bei meinen Recherchen immer etwas Neues. Oft komme ich auch auf ganz neue Zusammenhänge drauf.“

Apropos: „Wikipedia ist für uns Guides als Quelle verpönt. Da verlassen wir uns lieber auf die Fachliteratur.“

Und was tut eine Wien-Insiderin, wenn sie nicht in Wien arbeitet? „Ich reise gerne“, erklärt Engelmann lächelnd. „Am Liebsten nach Italien und Frankreich. Ein Mal pro Jahr muss sich eine Reise dorthin ausgehen.“