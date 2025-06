Wienerin der Woche: Die Wirtschaftspädagogin Bettina Fuhrmann

Von der Ferialarbeit in der Bank profitierte sie weit mehr als vom Unterricht zum Thema Geld im Gymnasium, sagt die Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuni Wien.

Das Geld fällt nicht vom Himmel. Haben ihr ihre Eltern erklärt. Und weil an diesem ehernen Gesetz der Finanzwelt nicht zu rütteln ist, verdiente sich Bettina Fuhrmann ihr erstes Erspartes in den Schulferien – in einem Kreditinstitut.

Sie hatte großes Glück, weiß Bettina Fuhrmann. Und schon ist sie drinnen in einem Thema, das sie mit viel Verve vertritt: „Wir dürfen es doch nicht einfach dem Zufall überlassen, ob ein junger Mensch lernt, seine eigenen Finanzen zu planen oder nicht.“

Die Finanzbildung gehe uns alle an, sagt die Pädagogin, die nach der Matura eine wissenschaftliche Karriere an der WU begonnen hat und fünf Jahre parallel zum Studium in einer Handelsakademie in Favoriten wirtschaftliche Fächer unterrichtete.