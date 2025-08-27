Wienerin der Woche: Ironwoman Sabina Frese

3,86 Kilometer im Pazifik schwimmen, dann 180,2 Kilometer an der Westküste von Hawaii rennradeln und – wenn die Energien des Körpers fast aufgebraucht sind – noch 42,195 Kilometer bis zum Ziel laufen. Sabina Frese kennt die Eckdaten des weltbekannten Triathlons, besser bekannt als „Ironman Hawaii“. Im Baskenland hat die Tochter einer Vorarlbergerin und eines Deutschen diese Distanzen schon bewältigt.

Allerdings: „Hawaii ist noch einmal etwas anderes – das Klima sowieso, aber auch die Streckenführung. Auf Hawaii bist du als Triathletin sehr viel einsamer.“ Sie wird am 11. Oktober nicht als erste Ironwoman durchs Ziel laufen. Dennoch wird Frese eine Siegerin sein. Zum einen hat sie vor sieben Jahren eine private Krise gut gemeistert. Zum anderen ist sie erst seit fünf Jahren als Triathletin aktiv, ganz ohne Trainer, einzig mit einer Trainingsapp, neben ihrer Arbeit als Doktorandin an der MedUni Wien.