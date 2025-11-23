Bereits vor acht Uhr in der Früh hörte man am Sonntag die Hausbesorger ihre Kehrmaschinen anwerfen und Autofahrer die Windschutzscheiben ihrer Boliden vom weißen Niederschlag befreien.

Recht mutig jene, die sich trotz klirrender Kälte auf ihr Fahrrad setzten und durch den Schnee vor ihrer Haustür pflügten. Speziell in den Vorstadt-Bezirken waren die Fahrbahnen der meisten Nebenstraßen noch nicht vom Schnee befreit, selbst einzelne Durchzugsstrecken wiesen teilweise eine dünne Schneeschicht auf.

Hilfreich war, dass der erste Schnee in Wien an einem Sonntag fiel. An einem Werktag hätte es wohl bei ähnlich winterlichen Bedingungen mehr Chaos gegeben.