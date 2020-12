Das war ja klar: Nach Weihnachten kommt Schnee

Bereits jetzt herrscht in weiten Teilen Vorarlbergs und Tirol Lawinenwarnstufe drei. Und nach einem kalten und windigen Stefanitag beziehungsweise einem sonnigen Sonntag werden zum Wochenbeginn weitere Niederschläge erwartet.

Vor allem im Süden und Westen kann es am Montag stark schneien, vor allem in Osttirol, Kärnten und am Tiroler- und Salzburger Alpenhauptkamm. Bis zum Abend erreichen die Niederschläge auch Oberösterreich und den Osten.

Die Schneefallgrenze sinkt zum Wochenbeginn auf 600 bis 800 Meter. Stürmischer Südföhn an der Alpennordseite kann die Wolkendecke aufreißen und ein paar Sonnenstrahlen bescheren.

Es bleibt weiter kalt. Für Montag werden Frühtemperaturen zwischen minus 9 und plus 3 Grad erwartet, die Tageshöchsttemperaturen werden zwischen 3 und 7 Grad liegen.