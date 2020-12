Schlimmer geht immer: 10 Dinge, die im Jahr 2020 gut waren

4. Spendenrekord in Österreich

Medial wurde sie in diesem Jahr nur allzu oft besungen, die Solidarität. Dass sie tatsächlich so stark ist, überrascht dann doch. Denn die Österreicherinnen und Österreicher werden heuer so viel spenden wie noch nie, prognostiziert der Fundraising Verband. Insgesamt ist die Rede von einer dreiviertel Milliarde Euro. Und das, obwohl viele Veranstaltungen aus bekannten Gründen heuer ausfallen mussten. Ein kurzer Blick in die Zahlen zeigt: Das meiste Geld geht mit je 30 Prozent an Kinder und Tiere. In Niederösterreich und dem Burgenland ist der Anteil der Spender mit knapp 80 Prozent am höchsten. In Salzburg, Tirol und Vorarlberg hingegen wird mit durchschnittlich 146 Euro pro Spende am meisten gegeben.