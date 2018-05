Das sinnlose Spiel mit dem Tempolimit

Wie es bekanntermaßen acht Millionen Fußballteamchefs in Österreich gibt, finden sich auch acht Millionen Verkehrsexperten. Viele rechnen so: Kann ich 20 km/h schneller fahren, komme ich entsprechend früher an. Deshalb schrauben Politiker gerne an der Temposchraube. Aktuell soll in wenigen Wochen auf Wunsch von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) eine Tempo-140-Teststrecke in Oberösterreich starten, die ein paar Sekunden Beschleunigung bringen soll.