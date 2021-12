Das Lockdown-Tier unterm Weihnachtsbaum

Wundermittel

Zahlreiche Experimente und Untersuchungen bestätigen, dass Haustiere Depressionen, Angst und Schmerzen lindern können. Allein ihre Anwesenheit wirkt beruhigend, wie eine Studie aus der Fachzeitschrift „Stress and Health“ nachweist. Das Wohlbefinden von Studenten bei Prüfungen verbesserte sich, wenn ein Therapiehund im Raum war

827 Tausend

Hunde werden

in Österreich laut Schätzungen gehalten, allein in Wien sind es 55.000. Monatlich sollte man

60 bis 150 Euro

an Futterkosten für einen Vierbeiner einplanen