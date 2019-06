Das ist Österreichs vierter UNESCO-Biosphärenpark

Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission gratuliert dem Land Steiermark zur Anerkennung.

Startschuss für Mur-Drau-Donau-Biosphärenpark

Mit der Aufnahme des steirischen Biosphärenparks an der Mur, die an der kroatisch-ungarischen Grenze in die Drau und diese später in die Donau mündet, kann nun der Startschuss für die Einreichung eines Fünf-Länder Biosphärenparks „ Mur-Drau-Donau“, der so genannte „ Amazonas Europas“, fallen.