Das "Interconti" wird 60: Ein Hotel, das im Gespräch bleibt

Der heutige Room-Service-Manager Friedrich J. erzählt:

„Es war 1997. Wir hatten zum 30-jährigen Jubiläum des Radiosender Ö3 eine relativ große Gruppe an geladenen Gästen bei uns für 2 Nächte im Hotel gebucht. Sie alle waren von Ö3 zu einer großen Show in der Wr. Stadthalle geladen. Darunter Manager sowie auch bekannte (und für mich) unbekannte Musiker. Headliner war an dem Abend Rod Steward, der bei uns in der Präsidenten Suite nächtigte. Ich habe damals (am ersten Tag) einen der jüngeren Gäste etwas aufs Zimmer serviert, der mir erzählte er wäre am Abend bei der Show dabei. Am kommenden Tag bestellte derselbe Gast Frühstück und ich habe mich mit ihm am Zimmer ein wenig unterhalten. Ich habe ihn gefragt, ob er gute Plätze gehabt hat, da ich angenommen habe, er wäre einer der Promotor/ Manager, die eingeladen waren. Er verneinte ein wenig überrascht jedoch amüsiert und sagte er sei einer der Künstler, die aufgetreten sind. Es handelte sich um Robbie Williams!“