Das Handy und die Hitze

Nicht ohne meinem Handy

Um eine Überhitzung des Smartphones zu verhindern, sollte es prinzipiell bei Nichtgebrauch in den Schatten gelegt werden. Das Auto ist kein guter Platz für das Handy: In der Sommersonne kann es im Inneren bis zu 70 Grad Celsius warm werden.

Das Aufladen, etwa mit einer Powerbank, sollte man in der Hitze möglichst vermeiden. Wenn es dennoch notwendig ist, dann nur im Schatten. Filmen und fotografieren mit dem Handy, spielen und das Herunterladen von Apps, benötigen viel Energie und lassen so den Akku schneller warm werden. Also entweder vermeiden oder darauf achten, ob das Smartphone ungewöhnlich heiß wird. Wenn das passiert, ausschalten und im Schatten abkühlen lassen.