Dänemark bietet Asylwerbern bis zu 5.400 Euro für Rückkehr

Von Jänner bis Juni dieses Jahres ist es dieser Behörde gelungen, die Zahl der Personen in den Ausreisezentren von 1.155 auf 664 Personen zu senken. "Wir schauen uns an, wer unsere Kunden sind, welche Bedürfnisse und Ängste sie haben", schildert ein Abteilungsleiter den Zugang, gerade so, als würde er eine Urlaubsreise verkaufen wollen.

"Geld to go": 5.400 Euro für freiwillige Rückkehr

Was dabei sicher hilft: der finanzielle Anreiz. 2.700 Euro gibt es für einen Rückkehrwilligen, und wenn dieser der Rückführung in sein Heimatland unmittelbar nach der Ablehnung unter Verzicht auf weitere Rechtsmittel und Instanzenzüge zustimmt, gibt es nochmals 2.700 Euro Bonus drauf. Das "Verkaufsargument": "90 Prozent aller Verfahren in der zweiten Instanz werden negativ entschieden, das sagen wir den Menschen auch sehr deutlich", heißt es dazu aus der Rückführungsagentur. Das, in Kombination mit der unmittelbaren Ansprache nach dem Bescheid und der intensive verpflichtende Kontakt, wirkt in Dänemark: Geld to go sozusagen, das am Gate vor dem Einstieg in den Flieger ausgehändigt wird. Mittlerweile erfolgen 90 Prozent der Rückführungen freiwillig – vor Installierung der Agentur waren es 60 Prozent.

Und wer sich in dem Verfahren nicht kooperativ zeigt, dem kann das im Vorfeld von zwangsweisen Abschiebungen - Stichwort Schubhaft - nachteilig angelastet werden.



In Österreich gibt es 900 Euro für eine freiwillige Rückkehr vor dem Erhalt des Bescheides, danach nur noch 250. Und Unterstützungsleistungen im Heimatland, über Frontex.

Dänische Haftstrafe im Kosovo verbüßen

Apropos Schubhaft: Mit dem Kosovo gibt es eine in den Endverhandlungen befindliche Vereinbarung über ein Gefängnis für in Dänemark straffällig gewordene Ausländer. Diese Personen, ganz unabhängig davon, ob Asylwerber, Asylberechtigter oder aus anderen Gründen bislang legal in Dänemark aufhältig, sollen künftig in ein Gefängnis im Kosovo überstellt werden, wenn ihnen aufgrund des Delikts auch die Aufenthaltsgenehmigung entzogen wird. Die Zuständigkeit dafür liegt beim dänischen Justizminister, derzeit sind die finalen Gespräche der politisch Verantwortlichen im im Laufen.

Eine weitere Aufgabe der Rückkehragentur ist die Analyse der vorgelegten Dokumente. Im ID-Center, einem technisch gut ausgestatteten Labor, werden in kriminalistischer Kleinstarbeit Dokumente auf ihre Echtheit geprüft. Dabei entgeht den Experten fast keine Fälschung eines Passes oder einer Geburtsurkunde mehr. Ein wichtiger Baustein für die Agentur, um Personen zu entlarven, die sich in Dänemark Asyl erschwindeln wollen.